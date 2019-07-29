النيران تلتهم مبنى سكني وتحاصر الأسر في اعلى السطح وسط العاصمة بغداد

2019/07/29 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اندلع حريق كبير، اليوم الاثنين، في بناية مكونة من أربعة طوابق في منطقة ساحة الوثبة عند مدخل منطقة الصدرية وسط العاصمة بغداد، فيما حاصرت النيران عشرة عوائل في اعلى سطح المبنى.وقال مصدر امني في حديث الى موقع “يس عراق” ان “حريقا اندلع في بناية مكونة من أربعة طوابق في منطقة ساحة […]

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