محافظ بغداد يوجه بالبدء في الفرز الالكتروني لأسماء المتقدمين لتعيينات التربية

2019/07/29 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه محافظ بغداد فلاح الجزائري، جميع مديريات تربية بغداد الستة بالبدء بعملية الفرز الالكتروني لأسماء المتقدمين للتعيين على الملاك التربوي.

وقال الجزائري خلال مؤتمر صحفي بحضور مدراء عامين تربيات بغداد، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عملية الفرز ستبدأ اعتباراً من الخميس المقبل 1 /8 /2019، وحسب الضوابط والتعليمات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الجاري”.

ولفت الى ان “الفرز الالكتروني سيستمر لمدة شهر كامل باستثناء العطل الرسمية, سيما وان مديريات تربية بغداد أعدت قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للاسماء المتقدمة على التعيين”.

وأضاف، ان “محافظة بغداد ستشرف على عملية الفرز الالكتروني، كما ستخضع العملية لرقابة مجلس النواب ومجلس محافظة بغداد، لضمان نزاهة عملية الفرز”، داعيا في الوقت ذاته، جميع وسائل الإعلام إلى “تغطية عمليات الفرز الالكتروني التي ستجري في مقر المديريات”.

وأكد المحافظ، “تحركه المستمر وسعيه الجاد على جميع الجهات بما فيها مجلس النواب (كتلة بغداد)، ورئاسة الوزراء ووزارة المالية لغرض الإسراع بحسم الموضوع وإعلان أسماء المقبولين”.

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