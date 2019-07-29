مالية البرلمان:توجه لزيادة مخصصات رواتب الدرجات الدنيا

2019/07/29 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور هيثم الحبوري لوكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم الاثنين، عن توجه لزيادة مخصصات رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا.وقال الجبوري: “الرواتب ثابتة حالياً، وهناك توجه لزيادة مخصصات الرواتب الدنيا مع ابقاء سقف الرواتب العليا ثابتا”.من جهته، كشف عضو اللجنة النائب فالح الساري لوكالة الأنباء العراقية “واع” واطلعت عليه وكالة صدى،

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