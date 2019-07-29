رئيس هيئة اركان الجيش الامريكية الجنرال دانفورد يزور العراق دون اعلان سابق ويلتقي السفير الامريكي وضباط الجيش الامريكي

2019/07/29 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم رئيس هيئة اركان الجيش الامريكية الجنرال دانفورد بزيارة للعراق لم يعلن عنها من قبل ٬ فماذا يهدف من وراء زيارته .وقالت مصادر مطلعة إن “رئيس اركان الجيش الاميركي دخل العراق بدون ابلاغ السلطات العراقية بزيارته، ولم يلتق اي مسؤول عراقي من بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.ووفق هذه المصادر ٬ فقد التقى …

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