2019/07/29 | 14:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاثنين، أن الحاضنة الاجتماعية لتنظيم “ داعش” لم ينته تاثيرها بعد داخل المحافظة.
وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الحاضنة الاجتماعية لفكر تنظيم داعش تقلص وجودها بنسبة كبيرة جدا لكن لم ينتهي تاثيرها بعد ولاتزال هناك خلايا تعتمد عليها في خلق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى: الحاضنة الاجتماعية لداعش لم تنته بعد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاثنين، أن الحاضنة الاجتماعية لتنظيم “ داعش” لم ينته تاثيرها بعد داخل المحافظة.
وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الحاضنة الاجتماعية لفكر تنظيم داعش تقلص وجودها بنسبة كبيرة جدا لكن لم ينتهي تاثيرها بعد ولاتزال هناك خلايا تعتمد عليها في خلق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى: الحاضنة الاجتماعية لداعش لم تنته بعد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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