مجلس ديالى: الحاضنة الاجتماعية لداعش لم تنته بعد

2019/07/29 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاثنين، أن الحاضنة الاجتماعية لتنظيم “ داعش” لم ينته تاثيرها بعد داخل المحافظة.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الحاضنة الاجتماعية لفكر تنظيم داعش تقلص وجودها بنسبة كبيرة جدا لكن لم ينتهي تاثيرها بعد ولاتزال هناك خلايا تعتمد عليها في خلق […]

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