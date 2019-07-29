عمليات سامراء : تدمير ثلاث مضافات لعناصر داعش في الجزيرة

2019/07/29 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت قيادة عمليات قاطع سامراء للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تدمير ثلاث مضافات لعناصر داعش في الجزيرة غرب سامراء.وذكر بيان للقيادة، تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “بناء على معلومات استخباراتية وردت الى قيادة عمليات قاطع سامراء للحشد الشعبي تفيد بتواجد عدد من المضافات لداعش في جزيرة أم الأرانب في بحيرة الثرثار […]

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