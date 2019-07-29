كوسرت رسول للسفير الامريكي : نرغب بحل جميع المشاكل بين بغداد واقليم كردستان بالحوار

2019/07/29 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كوسرت رسول نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني اننا نرغب بحل جميع المشاكل بين بغداد واقليم كردستان بالحوار”.وذكر بيان للاتحاد الوطني الكردستاني “ان رسول استقبل اليوم الاثنين، بمدينة السليمانية السفير الامريكي لدى بغداد ماسيو تويلر والوفد المرافق له ، وبحث الجانبان مستجدات الاوضاع في اقليم كردستان والعراق والمنطقة.من جانبه شكر كوسرت رسول […]

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