2019/07/29 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ بغداد فلاح الجزائري, اليوم الاثنين، مديريات تربية العاصمة الستة بالبدء بعملية الفرز الإلكتروني لأسماء المتقدمين للتعيين على الملاك التربوي.وقال الجزائري خلال مؤتمر صحفي ، إن “عملية الفرز ستبدأ اعتباراً من الخميس المقبل الموافق 1/8/2019, وحسب الضوابط والتعليمات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الجاري “، لافتاً إلى أن “الفرز الالكتروني سيستمر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البدء بعملية الفرز الإلكتروني لأسماء المتقدمين لتعيينات التربية النعيم نيوز.

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