امانة بغداد: رفع الحواجز الكونكريتية بين قاطعين بلديين

2019/07/29 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم الاثنين، رفع الكتل الكونكريتية الفاصلة بين قاطعين بلديين شرق بغداد.

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