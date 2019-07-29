2019/07/29 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، نفيها المعلومات المتداولة بشأن إرسال قوات عسكرية بحرية إلى مضيق هرمز.ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية كلام المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الذي نفى ما تداولت به وسائل الإعلام بشأن إرسال كوريا الجنوبية سفينة حربية إلى مضيق هرمز للانضمام إلى التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الجنوبية تنفي إرسالها قوات عسكرية الى مضيق هرمز وكالة خطوة برس.

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