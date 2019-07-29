2019/07/29 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم الاثنين، رفع الكتل الكونكريتية الفاصلة بين قاطعين بلديين شرق بغداد.وذكرت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان” الجهد الهندسي والآلي باشر برفع الكتل الكونكريتية عن شارع معمل السكائر والتي كانت تفصل بلديتي الصدر الاولى عن بلدية الغدير وتحديدا منطقتي الاروفلي من جهة مدينة الصدر والمعسكر من جهة البلديات التابعة لبلدية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:رفع الحواجز الكونكريتية شرقي العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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