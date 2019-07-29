2019/07/29 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن إتلاف أدوية بشرية منتهية الصلاحية في مطار البصرة الدولي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "بعد التدقيق تبين أن الأدوية مخالفة للضوابط والتعليمات"، مشيرة إلى انه "تم إتلاف المضبوطات في المحرقة الطبية الخاصة في مستشفى الموانئ بموجب محضر إتلاف اصولي من الجهات ذات العلاقة والاختصاص".انتهى

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