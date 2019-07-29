بالصور – إبنة تامر هجرس تخطف الانظار بجمالها.. تعرفوا اليها

2019/07/29 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الفنان تامر هجرس، من خلال حسابه على إنستغرام، الكثير من الصور التي تجمعه بإبنته تمارا، وذلك احتفالا بيوم ميلادها، وشارك جمهوره سعادته وفخره بها.

وترك على الصور رسالة لها قائلاً: “كل سنة وانتي طيبة حبيبتي، بنتي، أحبك إلى الأبد، الله يحفظك دائمًا، ويهديكي الصراط المستقيم”.

ونالت الصور إعجاب متابعي هجرس، واشادوا بجمال ابنته، حتى أن البعض طالبه بالسماح لها بدخول مجال التمثيل، إلا أن تامر لم يرد على هذه التعليقات ولم يكشف عن موقفه من عمل ابنته بالفن.

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