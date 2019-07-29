نادي السماوة لكرة القدم يعلن ضم مجموعة من لاعبي الدرجة الأولى بشكل أولي

2019/07/29 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة الادارية لنادي السماوة الرياضي بكرة القدم ، اليوم الاثنين، عن ضم عدد من اللاعبين للفريق الكروي وبشكل أولي.

وبحسب واللاعبون هم الهيئة

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