2019/07/29 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من جامعة الزهراء (ع) في النجف الأشرف معهد الأسرة المسلمة التابع للعتبة الحسينية المقدسة في كربلاء وذلك يوم السبت المصادف ٢٣ ذق ١٤٤٠ تضمن الوفد المديرة وأستاذات من الجامعة , كما شارك في الزيارة مجموعة من طالبات الدورات الصيفية التي تقيمها الجامعة.تضمنت الزيارة محاضرة لمديرة المعهد رفاه الحكيم حول قوة الشخصية واهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



وفد من جامعة الزهراء (ع) يزور معهد الأسرة المسلمة في كربلاء المقدسة النعيم نيوز.

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