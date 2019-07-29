ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مدينة الرطبة

2019/07/29 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت القوات الامنية كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مدينة الرطبة “.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان ” ان قوة قسم المخدرات والمؤثرات العقلية التابع الى قيادة شرطة محافظة الانبار وبالتنسيق مع شعبة اجرام قضاء الرطبة نفذت عملية امنية نوعية تمكنت خلالها من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدره تقدر ب […]

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