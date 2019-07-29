رئيس اركان الجيش الاميركي في زيارة سرية الى العراق.. ماذا يفعل؟!

2019/07/29 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيش الاميركي الجنرال جوزيف دانفورد، قادة التحالف من ضباط اميركان وآخرين في بغداد قبل استبداله وتعيين بديلا عنه....

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