2019/07/29 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة ميريام فارس صورة لها عبر حسابها الخاص على “انستغرام” ظهرت فيها وهي مستلقية على الشاطئ وترتدي المايوه.وأخفت ميريام جسدها مستخدمة قبعة رأس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميريام فارس في إطلالة جريئة على الشاطئ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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