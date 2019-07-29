2019/07/29 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لجنة نيابية تتحدث عن قوانين لم تطبق بشأن العمالة الأجنبية

قالت لجنة العمل النيابية، اليوم الاثنين، ان هناك الكثير من القوانين

النافذة لم تطبيق فيما يتعلق بالعمالة الاجنبية في العراق، وبالتالي

فان المواطن البسيط يكون ضحية للاخفاق بتطبيق هذه القوانين.وذكر عضو اللجنة النائب ستار جبار ، ان عدد العمال الاجانب الوافدين

الى العراق والمسجلين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتجاوز

المئة الف عامل، الا انه لحد اليوم لا توجد احصائية دقيقة بعدد

العاملين الاجانب كافة في العراق وقد يكون الرقم مضاعفا عما مسجل لدى

الوزارة ".واشار الى " ضرورة ان يصار الى اجراء احصائيات دقيقة وعلمية وسريعة

لعدد العاملين الاجانب حتى لا يكون التاثير على مستقبل العراق بنتيجة

غير مرضية، لافتا الى ان العمالة الاجنبية يجب ان تقنن وفق اجراءات

تضمن اتاحة الفرصة للعراقيين بالعمل ".

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