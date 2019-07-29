2019/07/29 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج الكتابة الجريحة: سليم دولة في مداراته الحزينة..لقد ظلت الفلسفة العربية المعاصرة طويلا تعدّ لتشييع جنازتنا، وفي الوقت الذي دفنتنا فيه وصارت تحتفل بموتنا، كانت تزهو بـ "الآخر" ذلك الذي شاخ وهرم، مستعيدة في كل مرّة ميلاده باستعادة ما تمنى.أمام هذه الفلسفة القاتلة القتيلة، تقف الفلسفة البديلة، فلسفة التدقيق والتحقيق الجديدة، كما يدعوها "سليم دولة" معترفة بنظرتنا الطفولية البريئة لذاتنا ولـ "الآخر......

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