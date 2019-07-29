إبراهيم جركس - الوجودية: فلسفة إنسانية نحن في أمسّ الحاجة إليها [4]

2019/07/29 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس [13]نيتشه يُعلن موت الإله:مع أنّ أغلب الناس يقولون عن كيركجارد، وأنّه مؤسّس الفلسفة الوجودية، إلا أنّ تصوّر وجودها من دون الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه (1844-1900) قد يكون أمراً في غاية الصعوبة.فأغلبهم قد ينسبون إليه فضلاً كبيراً في تأسيسها وإيجادها وترسيخ مفاهيمها.إلا أنّه أقصى نفسه عن الحركة التي ساعد في إنشاءها.وقيل سابقاً أنّ وصف نيتشه أنّه وجودي يشبه وصف يسوع المسيح بالمسيحي: فكل......

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