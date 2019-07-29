“بالصور”.. اعلام دول عربية ترفع على جسور واسواق كربلاء

2019/07/29 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق رفعت اعلام الدول المشاركة في بطولة غرب اسيا على الجسور والاسواق في شوارع محافظة كربلاء .استعدادات العراق هذا ويتأهب المنتخب العراقي “أسود الرافدين” للدخول في المنافسة على لقب بطولة غرب آسيا التي تنطلق على أراضيه غدا الثلاثاء، رغم غياب غالبية لاعبيه المحترفين لارتباطهم بأنديتهم ولكون البطولة غير رسمية.ويراهن […]

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