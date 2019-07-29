حسن معتوق: جئنا للعراق للمنافسة وليس للسياحة

2019/07/29 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف لاعب المنتخب اللبناني حسن معتوق مباراة فريقه الأولى ضمن منافسات بطولة غرب أسيا التاسعة أمام العراق بانها مهمة وستحدد مسار منتخب الأرز بالمنافسة على البطولة.وقال معتوق أن المباراة الأولى مع المنتخب المضيف مهمة كون المنتخب العراقي من المنتخبات المنافسة في المجموعة الثانية ونقاط المباراة مهمة جدا بالنسبة للمنتخبين، لافتا أن منتخب لبنان جاء […]

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