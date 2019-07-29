بدر النيابية تكشف حقيقة ’’مماطلة’’ بعض الفصائل في الإمتثال لأمر عبد المهدي الديواني

2019/07/29 | 14:19

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بغداد اليوم- خاص

كشفت كتلة بدر النيابية، الاثنين (29 تموز 2019)، حقيقة مماطلة بعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي، في ال...





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