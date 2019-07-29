2019/07/29 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة محافظة بغداد اللواء الركن علي الغريري، اليوم الاثنين، عن البدء باستحداث إدارة ذكية ترتبط بها كافة مفاصل ومراكز شرطة العاصمة. وقال الغريري في حديث له ،” بدءنا باستحداث إدارة ذكية ترتبط بها كافة مفاصل ومراكز شرطة محافظة بغداد” ، مشيراً إلى أن “الهدف منها تبسيط الإجراءات المتخذه واعلام المواطن بمستوى إنجاز معاملته …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البدء باستحداث إدارة ذكية ترتبط كافة مفاصل ومراكز شرطة بغداد النعيم نيوز.

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