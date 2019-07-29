في السليمانية ندوة فكرية بعنوان ( الإمام الجواد “ع” أنموذج القيادة الصالحة للشباب)+الصور

2019/07/29 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة وبالتعاون مع مؤسسة الفكر الحضاري يقيم ندوة فكرية ثقافية بعنوان (الإمام الجواد عليه السلام أنموذج القيادة الصالحة للشباب ).وذلك بحضور وفد علماء المسلمين وممثل الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ورجال دين عرب وأكراد مع شخصيات من حكومة الاقليم ونخبة من الأكاديميين والمثقفين .و ألقى كلمة مركز عين للدراسات …

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