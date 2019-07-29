2019/07/29 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتماده بطولة غرب آسيا للرجال في العراق.وذكر "فيفا" في كتابه أن "غرب آسيا هي بطولة رسمية معتمدة ضمن نشاطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك بعد التقارير التي رفعتها اللجنة المشرفة على البطولة بالجاهزية وتميز العراق لاستضافتها".وستنطلق البطولة غداً الثلاثاء بمشاركة 9 منتخبات، قسمت الى مجموعتين في كربلاء وأربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيفا" يعتمد بطولة غرب آسيا ويؤكد اعترافه بها) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فيفا" يعتمد بطولة غرب آسيا ويؤكد اعترافه بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).