2019/07/29 | 14:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد: لايمكن تجاوز الحكومة الاتحادية باختيار محافظ كركوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عن شروعه بمفاوضات مع الكتل السياسية في كركوك منت اجل التوافق ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتحاد: لايمكن تجاوز الحكومة الاتحادية باختيار محافظ كركوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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