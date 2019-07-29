الاتحاد: لايمكن تجاوز الحكومة الاتحادية باختيار محافظ كركوك

2019/07/29 | 14:30

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بغداد :سومر نيوز

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عن شروعه بمفاوضات مع الكتل السياسية في كركوك منت اجل التوافق ع...

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