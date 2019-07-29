رفع كتل كونكريتية فاصلة بين قاطعين بلديين شرقي بغداد

2019/07/29 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت امانة بغداد،اليوم الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية الفاصلة بين قاطعين بلديين شرقي بغداد .وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/،نسخة منه، ان “الجهد الهندسي قام برفع الكتل الكونكريتية عن شارع معمل السكائر والتي كانت تفصل بلديتي الصدر الاولى عن بلدية الغدير وتحديدا منطقتي الاروفلي من جهة مدينة الصدر والمعسكر من جهة […]

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