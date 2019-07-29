الحكيم: وجهنا بتطبيق برنامج بناء القدرات للموظفات في الوزارة

2019/07/29 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اكد وزير الخارجية على الحكيم، اليوم الاثنين، على انه وجه الوزارة بتطبيق برنامج بناء القدرات، والفعاليّات فيما يخصّ العمل الدبلوماسيّ، ولاسيَّما الموظفات العاملات في الخارجيّة.وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “الحكيم التقى مُستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، لبحث تعزيز تواجُد العنصر النسويِّ في […]

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