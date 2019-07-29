2019/07/29 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، برقية تعزية ومواساة الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يبعث برقية تعزية الى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يبعث برقية تعزية الى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).