التعليم تبحث الاستعدادات النهائية لتطبيق نظام المقررات الدراسية

2019/07/29 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الاستعدادات النهائية لتطبيق نظام المقررات في العام الدراسي 2019/2020.

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