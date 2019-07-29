2019/07/29 | 14:36

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الخارجية تعلن تسليم 173 قطعة أثرية الى وزارة الثقافة والآثار

تأریخ التحریر: : 2019/7/29 14:33

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