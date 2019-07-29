برهم صالح يوعز بإرسال مشروع قانون (جائزة الدولة للإبداع) الى البرلمان

2019/07/29 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أوعز رئيس الجمهورية برهم صالح بإرسال مشروع قانون (جائزة الدولة للإبداع) الذي أعدّته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه. واكد رئيس هيئة

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