2019/07/29 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز"، ان "أي طائرة مسيرة من أي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الامنية تصدر قرار مهم حول الطائرات المسيرة في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الامنية تصدر قرار مهم حول الطائرات المسيرة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).