2019/07/29 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن اعتبار وفاة رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، ختاماً لمرحلة هي الأخطر في تاريخ تونس الحديث: لحظة تثبيت الديمقراطية في عالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السبسي: رجل «المخزن» الذي حمى الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السبسي: رجل «المخزن» الذي حمى الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).