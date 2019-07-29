تدمير ثلاث مضافات لداعش بعملية أمنية في الجزيرة

2019/07/29 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات قاطع سامراء للحشد الشعبي، الاثنين، تدمير ثلاث مضافات لعناصر داعش في الجزيرة غرب سامراء.

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