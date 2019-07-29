"أنباء عن اختطاف شقيقة أوس الخفاجي وأطفالها وطلب 100 ألف دولار كـ "فدية

2019/07/29 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت /موازين نيوز/، الاثنين، على معلومات تفيد باختطاف شقيقة أوس الخفاجي وأطفالها وطلب فدية قدرها 100 ألف دولار.

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