2019/07/29 | 14:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة العدل، الاثنين، اطلاق سراح 67 حدثاً خلال شهر حزيران 2019 وذلك بعد قضاءهم مدة المحكومية .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل: اطلاق سراح 67 نزيلا من الاحداث خلال شهر حزيران الماضي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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