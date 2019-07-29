العدل: اطلاق سراح 67 نزيلا من الاحداث خلال شهر ‏حزيران الماضي

2019/07/29 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل، الاثنين، اطلاق سراح ‏‏67 حدثاً خلال شهر حزيران 2019 وذلك بعد قضاءهم مدة ‏المحكومية .‏

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