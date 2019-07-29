2019/07/29 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التعليم العالي تخفض الأجور الدراسية لطلبة الدكتوراه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،الاثنين، تخفيض الأجور

الدراسية للطلبة المقبولين على دراسة الدكتوراه بدون كورسات

بنسبة 50 % وللسنة الدراسية 2020.

وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد،

في بيان للوزارة، إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق

على تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المقبولين في الدراسات

العليا على دراسة الدكتوراه بدون كورسات ممن تجاوزات أعمارهم الـ

50 عاما للسنة الدراسية "2020/2019 وأضاف المدير العام أن "قرار تخفيض الأجور الدراسية الذي بلغت

نسبته 50 %عن الأجور الدراسية المحددة يأتي سعيا من الوزارة

لتقليل العبء عن كاهل الطلبة وعوائلهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تخفض الأجور الدراسية لطلبة الدكتوراه) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تخفض الأجور الدراسية لطلبة الدكتوراه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).