2019/07/29 | 14:46

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منح إجازة استثمارية لإنشاء مستشفى بكلفة تتجاوز 24 مليون دولار بقضاء الزبير

كشف رئيس هيئة الاستثمار في البصرة علاء عبد الحسين سلمان، عن منح

إجازة استثمارية لمستشفى تتجاوز كلفتها الـ24 مليون دولار.وقال عبد الحسين في بيان ، انه "تم منح إجازة استثمارية للمستثمر

(عودة حميد ياسر) بكلفة 24 مليون و288 ألف دولار أمريكي على

مساحة 1985 متر مربع” فيما سيوفر المشروع 100 فرصة عمل ".وأضاف عبد الحسين، أن "المشروع الاستثماري ( مستشفى دار الشفاء الأهلي

العام ) بسعة 60 سرير يتكون من 5 طوابق و كراج تحت الأرض , و

يحتوي على 5 غرف عمليات و 50 غرفة رقود و غرفة عمليات ليزك إضافة إلى

مركز لطب الأسنان و مركز لطب العيون و قسم الولادة و قسم العناية

المركزة و قسم الطوارئ و مختبرات و صيدلية و قسم لأطفال الأنابيب

".وأوضح إن "قضاء الزبير يحتاج إلى تطوير القطاع الصحي من خلال زيادة

المستشفيات الاستثمارية والتي تقدم خدمات صحية متطورة وبأجهزة تقنية

حديثة بدلا من توجه المرضى للعلاج خارج القضاء أو خارج القطر".

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