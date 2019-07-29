كتلة الإتحاد الوطني في برلمان كردستان تعد مشروعا لإعادة الرواتب المدَّخرَة لدى حكومة الإقليم

2019/07/29 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان الكردستاني عن إعدادها مشروع لاعادة الرواتب المدخرة للموظفين لدى حكومة اقليم كردستان.وقال عباس فتاح عضو كتلة الإتحاد الوطني في البرلمان الكردستاني في تصريحات صحافية إن الهدف من مشروع القانون هو تأمين الرواتب المدخرة للموظفين وطمأنتهم بان رواتبهم المدخرة لن تضيع، مضيفا أن المشروع ينص على آليات اعادة قروض […]

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