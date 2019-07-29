2019/07/29 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية الفاصلة بين قاطعين بلديين شرق بغداد “.واشارت الامانة في بيان الى قيام الجهد الهندسي والآلي برفع الكتل الكونكريتية عن شارع معمل السكائر والتي كانت تفصل بلديتي الصدر الاولى عن بلدية الغدير وتحديدا منطقتي الاروفلي من جهة مدينة الصدر والمعسكر من جهة البلديات التابعة لبلدية الغدير والموضوعة منذ […]

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