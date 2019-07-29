تصعيد في الحديدة يعقّد جهود استكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم

2019/07/29 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحديدة (اليمن) – يدفع المتمرّدون الحوثيون بالأحداث في محافظة الحديدة على الساحل الغربي اليمني، في اتجاه معاكس تماما لأجواء السلام التي عمل

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