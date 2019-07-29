بالفيديو.. الصراصر تجتاح البصرة ومواطنون ينتقدون تقاعس الحكومة

2019/07/29 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق ابدى مواطنون بصريون، غضبهم من اجتياح الصراصر للمحافظة بشكل كبير دون وجود مكافحة من الجهات المعنية، مبدين انزعاجهم من التقاعس الحكومي.وقال احد المواطنين في شريط مسجل اطلع عليه “يس عراق” ان “الحكومة لم تستطع مكافحة ابسط شيء وهو الصرصر، حيث بدأ الان يؤرق المواطنين وينتشر في المنازل بشكل مهول دون وجود […]

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