2019/07/29 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مواطنون بصريون، غضبهم من اجتياح الصراصر للمحافظة بشكل كبير دون وجود مكافحة من الجهات المعنية، مبدين انزعاجهم من التقاعس الحكومي.وقال أحد المواطنين في شريط مسجل , إن ” الحكومة لم تستطع مكافحة أبسط شيء وهو الصرصر ، حيث بدأ الان يؤرق المواطنين وينتشر في المنازل بشكل مهول دون وجود أي عناية من الحكومة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غضب في البصرة جراء اجتياح الصراصر وانتقادات من تقاعس الحكومة النعيم نيوز.

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