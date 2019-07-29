2019/07/29 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ الانبار

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين (29 تموز 2019)، عن ضبط 47 ألف حبة مخدرة في محافظة الانبار.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفري

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين (29 تموز 2019)، باندلاع حريق في مبنى من 4 طوابق وسط بغداد وإنقاذ 10 عوائل بداخله.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع داخل بناية مكونة من 4 طوابق في منطقة ساحة الوثبة مدخل الصدرية".

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، الاثنين (29 تموز 2019)، القبض على 207 مطلوبين للقضاء بحملة أمنية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حصيلة الحملة الامنية التقي قامت بها شرطة البصرة خلال الفترة 26 تموز 2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الداخلية يأمر بحبس شرطي إثر عملية ابتزاز أحد المواطنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الداخلية يأمر بحبس شرطي إثر عملية ابتزاز أحد المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).