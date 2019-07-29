2019/07/29 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكدت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، سميعة الغلاب، اليوم الاثنين، عن رفض لجنتها تشكيل لجنة جديدة باسم لجنة الاعلام والاتصالات، مشيرة إلى جمع 110 تواقيع لرفضها.وقالت غلاب في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار لا تزال موجودة وستدافع عن اختصاصها”.وأضافت أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص جمع تواقيع 110 تواقيع لرفض تشكيل لجنة “الاعلام والاتصالات” المركز الخبري الوطني.

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