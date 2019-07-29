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بالوثيقة ..



الشهداء والسجناء النيابية تقدم دعوى قضائية بحق قائد عمليات الأنبار

العراقسياسة

بالوثيقة ..



الشهداء والسجناء النيابية تقدم دعوى قضائية بحق قائد عمليات الأنبار

الاثنين 29 يوليو 2019 - 14:27

مجلس القضاء الأعلى في العراق

ينشر موقع الغدير وثيقة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تخاطب فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى وجهاز الادعاء العام لغرض إقامة شكاوى ودعاوى بحق قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي استنادا لطلبات ذوي الشهداء.

ص.هـ.ح.

أدناه الوثيقة:

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