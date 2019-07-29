الاتحاد: لايمكن تجاوز الحكومة الاتحادية باختيار محافظ كركوك

2019/07/29 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عن شروعه بمفاوضات مع الكتل السياسية في كركوك منت اجل التوافق على اختيار المحافظ الجديد، مشيرا الى ان اختيار المحافظ يجب ان يكون بموافقة بغداد.وقال عضو المجلس القيادي اريز عبد الله في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاتحاد الوطني الكردستاني باشر بمفاوضات مع مختلف الكتل السياسية بشأن اختيار المحافظ […]

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